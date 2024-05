Conselice, il candidato Sangiorgi ha presentato la sua squadra

Andrea Sangiorgi, candidato sindaco di Conselice per la lista civica di centro-sinistra ’Comunità Protagonista’ ha presentato nella serata di martedì anche gli assessori da insediare in caso di vittoria. Si tratta di Kocis Urso, a cui sarebbero affidate le deleghe cultura e associazionismo, 47 anni, responsabile tecnico commerciale e tra i fondatori dell’associazione Art Lab Conselice, di cui è stato presidente per molti anni, di Maria Grazia Bacchini, proposta come assessora al sociale e sanità, 66 anni, laureata in psicologia a indirizzo clinico con specializzazione quadriennale in Psicoterapia dei disturbi psicosomatici, responsabile – come ultimo incarico - dell’Unità Operativa Semplice di ’Area Tutela Minori’, di Martina Baldini, identificata come assessora ai lavori pubblici, 33 anni, laureata in Architettura presso l’Università di Bologna, ora libera professionista e Raffaele Alberoni, proposto come assessore a sport e scuola, 62 anni con esperienza nell’ambito della consulenza logistica ed informatica e già assessore nell’attuale giunta con deleghe legate a sport, politiche educative e attività produttive. "Orgoglioso della squadra che siamo riusciti a mettere in campo – afferma Andrea Sangiorgi che il 23 Aprile scorso ha presentato a Lavezzola anche la squadra dei 12 candidati al consiglio comunale –. Insieme inizieremo 14 incontri nei quartieri per confrontarci direttamente con i cittadini e per spiegare il nostro progetto per le comunità di Conselice, Lavezzola e San Patrizio".

I "macro" obiettivi individuati spaziano dalla cura e protezione del territorio e dei centri urbani con la creazione di un tavolo con tutti gli enti competenti ed una revisione della gestione della Polizia locale, alla protezione sociale soprattutto attraverso il potenziamento dei posti disponibili presso i Nidi e il radicamento della sanità pubblica, lo sviluppo sostenibile dell’economia con attenzione alle infrastrutture come la Variante Selice e il ripristino dei collegamenti ferroviari sul tratto Lavezzola - Faenza. Chiudono l’elenco gli obiettivi di partecipazione attraverso l’associazionismo e la scuola e di più attenzione verso i giovani, con spazi di autogestione, momenti di incontri e attività laboratoriali e navette per collegare i tre centri del comune.

Monia Savioli