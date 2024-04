Coppa Emilia, sogni finiti per Virtus Faenza e Riolese

Si spegne il sogno delle formazioni ravennati ancora in lizza per la Coppa Emilia-Romagna, sia in Prima Categoria, sia in Seconda. Infatti cade, anche se solo ai rigori (4-2), la Virtus Faenza, piegata dal Colombaro e cade la Riolese Sportiva, battuta 2-0 dal Busseto. Molti rimpianti per la Virtus Faenza che si trova due volte in svantaggio ma riesce sempre a rimontare: per i modenesi segna per primo Cigarini al 27’ del primo tempo ma Andrea Merendi pareggia dopo appena 3’. A inizio ripresa è Davide Dapoto a riportare avanti gli emiliani ma dopo 30’ è Subashi a pareggiare nuovamente. Il 2-2 resiste fino al 90’ e, così, sono i rigori a decidere chi affronterà il Daino in finale. La Virtus calcia per prima e realizza i primi due rigori con Dalmonte e Bernabei ma il Colombaro risponde con Malavasi e Vernillo. Purtroppo per i biancoverdi, Lama e Subashi si fanno parare il tiro da Tosi mentre Vandelli e Cigarini sono perfetti e il Colombaro si impone 4-2. Pure la Riolese Sportiva perde, 2-0, sul neutro di Nonantola: il Busseto segna con Jacopo Palmas e Nicholas Mancini assicurandosi così la finale contro la Mirandolese che strapazza 5-0 la Bazzanese.

Risultati Coppa Emilia-Romagna. Prima Categoria (semifinali): Virtus Faenza-Colombaro 2-2, 2-4 dir (27’ pt Cigarini (C), 30’ pt Merendi, 4’ st Dapoto (C), 30’ st Subashi), Gallo-Daino Santa Croce 1-1, 3-4 dir. Seconda Categoria (semifinali): Busseto-Riolese 2-0, Mirandolese-Bazzanese 5-0.

u.b.