Cori e orchestra a S.Maria dell’Angelo

Nell’ambito del progetto ’Contrasti armonici’, domani sera, alle 21, nella chiesa di Santa Maria dell’Angelo di Faenza, il Coro Jubilate di Faenza, il Coro e l’Orchestra della Cappella Musicale della Basilica San Francesco di Ravenna, diretti da Martina Drudi, proporranno al pubblico il concerto ’Musica e Spirito’ imperniato sulla musica di epoca barocca. La ompagine vocale-strumentale - coadiuvata dai solisti Valentina Domenicali (soprano), Mauro Collina (tenore), Decio Biavati (basso), Giampiero Montalti (violino), Luigi Lidonnici (oboe) – eseguirà un programma interamente dedicato a Johann Sebastian Bach, l’immenso compositore vissuto tra il 1685 e il 1750. In apertura di serata la Cantata BWV 140 “Wachet auf, ruft uns die Stimme”, seguita dal Concerto per violino e archi in re minore BWV 1060. Il Coro dalla Cantata BWV 111 “Was mein Gott will” concluderà il programma. Info: 0546-605029, 388-1047968.