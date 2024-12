Coro Spallicci al ‘Walter Chiari’. Festa per i quindici anni in musica

‘Sogna Ragazzo Sogna’ è il tema dello spettacolo musicale che si terrà domani alle 20.30 al teatro comunale Walter Chiari. L’evento è organizzato dalla Scuola elementare Spallicci per celebrare il 15° anno di attività del Coro Spallicci, una formazione tutta interna al plesso scolastico composta da alunni dalla prima alla quinta classe e dai loro genitori, in tutto oltre 40 elementi. Diretto dalla maestra Ketty Reno, diplomata in pianoforte e didattica della musica, il coro è nato da una felice intuizione delle maestre già diciassette anni fa, nel 2008, cui è seguita una sospensione forzata causa covid nel 2020 e 2021. Il fine, quello di cementare il rapporto scuola e famiglie, perché– come spiega la maestra Ketty – "la musica fa succedere cose magiche e rappresenta un meraviglioso pretesto per unire le persone e creare un legame più profondo fra la scuola e la famiglia; è un’occasione per stare insieme e farci sentire parte della comunità".

In questi numerosi anni di attività il coro si è continuamente rinnovato, sia nel repertorio, che affronta temi e valori importanti che spaziano dall’amore alla libertà e che cambiano ogni anno, sia nelle persone in funzione del ricambio scolastico, con l’ingresso dei nuovi arrivati in prima elementare ed il saluto dei più grandi promossi alle scuole medie. Ma il quindicesimo anniversario sarà anche l’occasione per ritrovare i vecchi coristi. La serata di domani vedrà infatti l’esibizione di due cori: quello attualmente in carica porterà in scena un repertorio dedicato interamente al tema scelto per il 2024-2025, ossia i sogni che i bambini vogliono realizzare. Non a caso la colonna sonora portante dello spettacolo sarà il brano “Sogna Ragazzo Sogna” di Roberto Vecchioni. Il secondo coro sarà invece formato dagli “ex” coristi che si riuniranno per festeggiare il prezioso anniversario e proporranno i vecchi repertori. L’evento è sostenuto dal Coordinamento Volontariato e dall’associazione Menocchio e l’incasso della serata servirà alla riqualificazione della Biblioteca della scuola primaria Spallicci che fa parte del comprensivo Cervia 2.

Rosa Barbieri