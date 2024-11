Corso Matteotti, il Comune cerca fondi per riqualificarlo

E’ dedicato alla riqualificazione sostenibile e alla valorizzazione di vie, aree, piazze, centri storici e aree urbane a vocazione commerciale, il bando regionale - destinato ai Comuni il cui numero di abitanti è interiore alle 25mila unità – a cui l’amministrazione comunale di Alfonsine ha deciso di partecipare attraverso la richiesta di un contributo finalizzato alla riqualificazione del centrale Corso Matteotti.

Tra le operazioni previste, spicca la riqualificazione della pavimentazione e del marciapiede del ‘Corso’, con l’installazione di sedute, di rastrelliere per biciclette, nonchè con un considerevole aumento delle alberature. È inoltre in corso di valutazione un restringimento della carreggiata, in modo da ridurre la velocità dei veicoli. Modifica che consentirà comunque di mantenere l’attuale numero dei parcheggi. L’impostazione progettuale potrà essere impiegata successivamente per completare la ristrutturazione del Corso nel tratto compreso tra l’ex Mercato Coperto fino a piazza X Aprile. I primi contatti con i commercianti le cui attività insistono su Corso Matteotti sono già stati avviati, e presto sarà indetto un incontro. Il costo del progetto, per il quale l’amministrazione comunale alfonsinese auspica un cofinanziamento dalla Regione, ammonta a circa 285mila euro, di cui 200mila richiesti alla Regione e 85mila finanziati dal Comune. Come osserva l’assessora alle Attività produttive, Elisa Vardigli: "Si tratta di un impegno che intendiamo portare avanti anche in risposta alle richieste pervenute in questi anni dagli esercenti del Corso, in un’ottica di rilancio del centro cittadino. Partiamo da Corso Matteotti e Piazza Gramsci candidando questo intervento e cercando così di cogliere l’opportunità che si è presentata".

Lu.Sca.