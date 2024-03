"Costruiamo insieme una squadra di calcio a 5 femminile a Lugo"

Tutto è iniziato con un post scritto su Facebook. Marika Di Nella e Valeria Tafuri, le autrici, chiedevano aiuto per costituire una squadra di calcio a 5 femminile. All’appello hanno risposto non solo l’Amministrazione, che ha offerto il suo sostegno, ma anche le prime otto candidate. La presentazione dell’iniziativa è avvenuta una settimana prima della giornata dedicata alla festa della donna celebrata l’8 marzo, per sottolineare quanto la convinzione che il calcio sia uno sport prettamente maschile sia ormai anacronistica. Marika e Valeria sono unite dalla stessa passione, quella del calcio, sport al quale si sono avvicinate da giovanissime. "Attraverso l’appello lanciato per creare una squadra femminile di calcio a 5 vogliamo contribuire ad abbattere i pregiudizi che ancora esistono sul calcio e che lo legano soprattutto al genere maschile – sottolineano –. Cerchiamo ragazze che, ad esempio, nel tempo hanno accantonato l’idea di dedicarsi a quello sport e ora hanno voglia di rimettersi in gioco. Vogliamo offrire a tutte, mamme, lavoratrici, l’opportunità di praticare lo sport che amano". Il progetto sarà supportato dalla polisportiva Lugo 1982 che offrirà gli spazi della struttura per allenamenti e gare e supporterà il team durante le prove del prossimo campionato interprovinciale di calcio a 5, in attesa che la squadra possa crescere e quindi misurarsi nel tradizionale calcio a 11. "In passato, a partire dagli anni ’70 – ricorda l’assessora alle Pari Opportunità Anna Giulia Gallegati – la storia di Lugo si era già intrecciata con una squadra di calcio femminile molto promettente e che riuscì nella grande impresa di vincere la Coppa Italia 1995-1996. Quell’esperienza purtroppo si concluse negli anni 2000 ma troviamo oggi la grande passione e il grande impegno di donne che vorrebbero ripartire, contro ogni discriminazione e stereotipo, dando nuovamente respiro al calcio femminile nel mondo sportivo della nostra città". Le adesioni partono da un’età minima di 16 anni. Il campionato di cui farà parte la nuova squadra è Csi, interprovinciale di Forlì, al quale sono al momento iscritte 14 squadre di tutta la Romagna. Le gare inizieranno a ottobre, anticipate dagli allenamenti di fine agosto–inizio settembre.

"Avrei voluto giocare a calcio già a 6 anni ma all’epoca c’erano poche squadre femminili o miste e i miei genitori, lavorando, non avevano modo di accompagnarmi agli allenamenti – ha spiegato Marika Di Nella –. A 18 anni , appena presa la patente, ho iniziato a giocare a calcio a 5 a Imola in quella che oggi è la società Valsanterno- e nello stesso periodo ho conseguito il corso da arbitro Figc nella sezione di Faenza. Nel 2016 giocavo come laterale e pivot ma un giorno il portiere si fece male e mi proposero di sostituirlo, inizialmente a tempo determinato. Poi quel ruolo è diventato mio. Dopo una pausa di due anni ho ricominciato da poco alla Mernap di Granarolo faentino come allenatore". Per Marika la passione è nata grazie al padre. "Mi portava al bar e allo stadio a vedere le partite – ricorda – e, all’uscita da scuola, avevo un appuntamento fisso per giocare a calcio con gli amici al parco". Per entrare a far parte della squadra basta contattare la polisportiva Lugo 1982.

Monia Savioli