Cristina Baldini entra in Giunta . Alla vicesindaca Corzani la Cultura

Una nuova assessora entra a far parte della Giunta comunale di Bagnacavallo. Si tratta di Cristina Baldini, nominata dal sindaco Matteo Giacomoni in seguito alle dimissioni di Lucilla Danesi. A Cristina Baldini vanno le deleghe a Polizia Locale e Mobilità, Patrimonio, Rapporti con le partecipate, Servizi demografici e Urp. Cristina Baldini, 59 anni, bagnacavallese, sposata con un figlio che lavora in Germania, attualmente lavora all’ufficio amministrativo di Agrintesa e ha circa 25 anni di esperienza presso cooperative agricole in ambito contabile e di bilancio, con una particolare specializzazione in rendicontazione dei contributi comunitari. Fa parte del Pd ed è alla sua prima esperienza amministrativa.

Le deleghe a Cultura, Turismo e Promozione del territorio vengono invece affidate alla vicesindaca Caterina Corzani. "La nomina di Cristina Baldini, persona preparata e competente e molto legata al nostro territorio, va a completare nuovamente l’organico della nostra Giunta comunale" ha sottolineato il sindaco Matteo Giacomoni.

"Esprimo gratitudine al sindaco Giacomoni – ha esordito l’assessora Baldini – per la fiducia dimostrata: è un orgoglio per me essere a disposizione della collettività nel mio territorio" Queste le attuali deleghe degli assessori: Caterina Corzani (vicesindaca): Bilancio, Cultura, Turismo e Promozione del territorio, Gestione del territorio, Affari generali, Pari opportunità e Partecipazione, Gemellaggi e Politiche europee Cristina Baldini: Polizia Locale e Mobilità, Patrimonio, Rapporti con le partecipate, Servizi demografici e Urp Fabio Bassi: Ambiente, Attività produttive, Scuola e formazione, Associazionismo Francesco Ravagli: Lavori Pubblici, Innovazione tecnologica, Politiche giovanili e Sport, Decentramento Maura Zavaglini: Politiche sociali, sanitarie e abitative, Personale, Politiche per il lavoro Restano in capo al sindaco Giacomoni Comunicazione, Legalità e sicurezza, Protezione civile.