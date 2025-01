Csi cerca due giovani per organizzare attività sportive

Per la prima volta il comitato territoriale CSI di Ravenna parteciperà al Servizio Civile Universale con il progetto “Quartieri a 5 cerchi 2025”, che si propone di promuovere l’importanza dello sport come veicolo di benessere e destina due operatori volontari, tra i 18 e i 28 anni, al comitato di via Bramante, uno dei quali è un giovane con minori opportunità. I due ragazzi selezionati si occuperanno di organizzare attività motorie e sportive. La durata del servizio, a Ravenna, è di 12 mesi con 25 ore a settimana. Domande entro il 18 febbraio, compenso di 507 € al mese.