Da Faenza alla Corea: sei scout pronti a partire

Sono sette i ‘Rover’ faentini che all’inizio della prossima settimana prenderanno un volo per Seul per partecipare alla 25ª edizione del Jamboree, il raduno scout di tutto il pianeta che si svolgerà dal primo al 12 agosto. Quest’anno saranno 30mila le tende che accoglieranno circa 60mila rappresentanti mondiali degli Scout, movimento nato nel 1907 dall’idea Robert Baden-Powell. Il Jamboree è il raduno che ogni anno si tiene in un paese diverso nel quale è presente il movimento scout. L’edizione 2023 si svolgerà a SaeManGeum in Corea del Sud dove verranno rappresentati oltre 150 paesi mondiali, tra questi l’Italia. Da Faenza sei le ragazze e i ragazzi che partiranno alla volta della Corea: Asia Babini, Viola Suaci, Michele Gamberini, Eduardo dall’Agata e Riccardo Dotti, che saranno accompagnati da due capi-delegazione, don Stefano Vecchi, parroco di Cotignola e Chiara Babini.

"Siamo molto emozionati – hanno raccontato i rappresentanti manfredi dei quattro gruppi Scout dell’Agesci faentino – per una esperienza unica nel suo genere che sicuramente non dimenticheremo. Sarà l’occasione per vivere e conoscere persone nuove e poterci rendere utili. Potremo anche scambiarci i fazzoletti, il simbolo degli scout, parte integrante della divisa, con altri ragazzi che ci permetterà di conservare e portare in Italia quei momenti di condivisione".

"Partiamo e parteciperemo a questo importantissimo evento – dice invece don Stefano – con un forte spirito di coesione e nella speranza di poter dare un piccolo contributo alla costruzione di un futuro migliore". Il mondo dello scautismo faentino è organizzato in quattro gruppi: Faenza 1 (Parrocchia san Francesco), Faenza 2 (Parrocchia san Giuseppe), Faenza 3 (Parrocchia san Marco) e Faenza 4 (Chiesa del Paradiso) e conta 700 tra ragazze e ragazzi di tutte le età. Lo scorso anno il movimento Agesci, una delle tante associazioni sotto le cui insegna si radunano gli scout italiani – ma il movimento non raggruppa solo associazioni legate alla chiesa cattolica – ha celebrato il suo centesimo compleanno con moltissime iniziative in città. Gli scout faentini particolarmente vicini alla comunità, in molte occasioni hanno contribuito a rendere migliore la nostra città; in passato proprio il Carlino aveva raccontato l’impegno messo in campo da Rover, Lupetti e Coccinelle per pulire angoli di città (uno di questi il sottopasso di corso Garibaldi, ndr) mentre molto forte è stato l’impegno degli Scout nell’emergenza delle alluvioni.

Nei giorni scorsi la delegazione in partenza per la Corea è stata ricevuta a Palazzo Manfredi dal sindaco Massimo Isola e dal presidente del Consiglio comunale Niccolò Bosi. I ragazzi, nel corso della visita, hanno raccontato le loro sensazioni e illustrato come si svolgerà il soggiorno che si concretizzerà con attività e incontri su diversi temi: ambiente, diritti umani, spirito di solidarietà, uguaglianza. Non mancheranno momenti di socialità: "Sono davvero onorato che una rappresentanza faentina possa partecipare al 25° Jamboree – ha detto il sindaco Massimo Isola –. I nostri ragazzi e i loro accompagnatori potranno essere ambasciatori della nostra comunità, cosa ancor più importante in un momento di grande fragilità".