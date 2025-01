Da Ponte Nuovo a via Cella. Al via i lavori per la nuova ciclabile

Partiranno la prossima settimana i lavori per il completamento della nuova pista ciclabile, lungo lo scolo Arcobologna, che collegherà l’abitato di Ponte Nuovo a Madonna dell’Albero. L’intervento, co-finanziato dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune di Ravenna attraverso i fondi Atuss, ha un valore di 660mila euro e i lavori "verranno completati nella prossima estate", assicura il Comune.

"Si procede – dichiara l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte – a completare un intervento fondamentale per la nostra comunità. Il primo tratto, che è già stato terminato, ha riguardato la realizzazione di un percorso protetto in via del Pino a Ponte Nuovo, con termine in corrispondenza di via dell’Ulivo, punto in cui partiranno i lavori di questo secondo e ultimo stralcio. Una volta completato anche questo secondo tratto, prenderà corpo un percorso ciclabile di circa 1,2 chilometri".

I lavori di questo secondo tratto partiranno da via dell’Ulivo, all’incrocio con via del Pino a Ponte Nuovo, e proseguiranno per circa 700 metri lungo il confine dello scolo Arcobologna, proseguendo poi all’interno del parco pubblico fino ad arrivare all’incrocio con via Monsignor Casadio e via Turci. Da questo punto, fino a via Cella, sarà realizzato un percorso ciclopedonale protetto, sistemando e adeguando i marciapiedi esistenti.

In via Turci, lato civici pari, saranno sistemati anche i tratti di marciapiede mancanti e verrà regolamentata la sosta con apposita segnaletica. In via Cella la pista ciclabile proseguirà lungo la fascia laterale esistente con la realizzazione di segnaletica orizzontale e l’installazione di paletti dissuasori fino alla scuola situata davanti alla rotatoria. Nell’ambito dell’intervento saranno sistemati anche i marciapiedi di via Pondi, e collocata o rinnovata l’illuminazione.