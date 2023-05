Dal giorno dell’alluvione nati a Faenza tredici bambini

"Negli ultimi otto giorni dalla terribile notte dell’alluvione, sono nati a Faenza 13 bambini, con un’occupazione media ogni giorno di circa 7 letti della degenza in Ostetricia". Lo fa sapere l’Ausl Romagna: "È necessario aggiungere che per 3 di queste 13 mamme era previsto il ricovero nel Punto nascita di Ravenna per la presenza di comorbilità – osserva l’Ausl – che aumentavano il rischio ostetrico al travaglio e al parto, ma per le ovvie difficoltà logistiche non è stato per loro possibile raggiungere il centro Hub e sono state quindi accolte e accompagnate in sicurezza, grazie alla gestione multidisciplinare di questi casi".

Inoltre in questi giorni, "previa autorizzazione della nostra direzione sanitaria, è stato possibile garantire il servizio alberghiero a quelle puerpere, così come ad alcune pazienti sottoposte precedentemente ad intervento chirurgico ginecologico, che necessitavano, non potendo raggiungere il loro domicilio perché alluvionato o non raggiungibile, di accoglienza e protezione anche dopo che le condizioni cliniche permettevano la dimissione ospedaliera", conclude l’azienda sanitaria.

"Ci piace leggere l’intensa natalità di questi giorni – fanno sapere il primario Luca Savelli e la responsabile di unità operativa semplice faentina, Chiara Belosi – come un segno di speranza da dedicare a tutti coloro che, colpiti da questo dramma, si trovano a dover ricominciare dal niente a ricostruire la loro vita!"