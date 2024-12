Dal laboratorio per i piccoli ai tour guidati

Al Mar – Museo d’Arte della città di Ravenna fino al 12 gennaio 2025 prosegue la mostra ‘I’M A MOSAIC! Da Severini, Sironi e Fontana a Paladino, Plessi e Samorì’. Nel week end sono in programma una serie di appuntamenti per approfondire i temi della mostra. Per i più piccoli e le loro famiglie oggi alle 16 c’è l’incontro speciale ‘Genitori&Bambini’. Si tratta di un percorso articolato in una breve visita guidata alla mostra ‘I’M A MOSAIC!’, seguito da un’ attività in laboratorio. L’attività è consigliata per bambini dai 5 anni: 6 euro bambini, 8 genitori con visita guidata e laboratorio (un’ora e mezza). Info. e prenotazioni 0544.482477 o prenotazionimar@ravennantica.org.

Domani alle 15, visita guidata in lingua dei segni alla mostra I’M A MOSAIC! con ENS Regione Emilia – Romagna ed Ens Ravenna, e alle 17, visita guidata ad aggregazioni libera alla mostra. Info. e prenotazioni 0544.482477. Sempre domani alle 16 nella sala del ‘600 della pinacoteca ha luogo il terzo appuntamento di Note d’arte sonate e suite per strumento solo dedicato alla musica barocca a cura del Conservatorio Statale Giuseppe Verdi di Ravenna. L’accesso al concerto è incluso nel biglietto d’ingresso al museo. Si esibiscono Elio Rimondi (chitarra), Leo Maiolani (violoncello).