’Dal porto alla città’. Una mostra sul legame tra le due realtà

Il porto di Ravenna entra in 22 vetrine del centro storico grazie ai disegni dell’artista internazionale Diego Cusano. Il soggetto è il container, quella grande scatola, tanto utile ma altrettanto sgraziata, all’interno della quale viaggiano le merci sfuse. Così l’ha definita ieri Giannantonio Mingozzi, presidente del Terminal Container, nel presentare l’iniziativa "ContainArt" insieme al direttore generale della società, Giovanni Gommellini, e all’assessora al Porto, Annagiulia Randi, che commenta: "Il nostro obbiettivo è valorizzare la connessione tra la città e lo scalo, incoraggiando le iniziative che permettono alla cittadinanza di entrare in contatto con questa importantissima realtà economica. È una grande opportunità, gli investimenti realizzati e quelli in corso offriranno lavoro ai giovani e avranno un importante valore anche sociale".

L’immagine della locandina dell’evento è un container con sopra un profumo. Perché, come spiega il responsabile Marketing del Terminal, Angelo Dell’Ovo, che ha seguito l’iniziativa, le confezioni di profumo italiano sono uno dei tanti articoli che si trasportano nel mondo all’interno dei container. Cusano dice che gli accostamenti tra il container e gli oggetti o gli animali disegnati, sono frutto "solo dell’istinto, ho affiancato la prima cosa che mi veniva in mente, come un fanciullo. Basta cambiare il punto di vista e l’oggetto diventa tutt’altro". Ma è il Terminal Container a vedere il collegamento.

E così la giraffa simboleggia le gru portuali, il tetris rappresenta il piazzale e la precisione nella movimentazione delle ‘scatole’ e il container diventa uno strumento un grammofono e una fisarmonica. L’artista è un ‘fantasy Researcher’, laureato in Arti Visive e Grafica, accosta disegni a matita e immagini still life, illustrazione e grafica. Nel 2014 ha pubblicato il menù libro "Food Art & Fantasy", 40 illustrazioni per un insolito ricettario dedicato ai buongustai della fantasia. Il menù apre le porte al successo e dal 2015 Cusano vanta importanti committenti tra cui Warner Bros.Picture, Adidas, Diesel, Dior, Cartier, Haribo, Gruppo Mondadori. Il Terminal container non è nuovo a iniziative di sensibilizzazione sulla realtà portuale, organizza, infatti, attività didattiche per i bambini delle scuole. Così come altri operatori, tra cui le associazioni degli Spedizionieri, presenti ieri con Marco Battaglia, e degli Agenti Marittimi. La mostra ‘ContainArt’ è sostenuta dall’associazione "Spasso in Ravenna": "Il centro storico della città – commenta la presidente, Gianna Ghirardini – è arte, quindi è giusto che i nostri negozi espongano opere", che rimarranno in vetrina fino a lunedì 2 dicembre.

Maria Vittoria Venturelli