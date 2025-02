’Desiderando Viaggiare’ ha donato 1.250 euro all’Opera di Santa Teresa

Si è rinnovato anche nello scorso periodo natalizio, per il terzo anno consecutivo, il rapporto virtuoso fra l’agenzia viaggi ‘Desiderando Viaggiare’ di via Brunelleschi e l’Opera di Santa Teresa del Bambino Gesù di Ravenna. Per tutto il mese di dicembre, su qualunque tipo di servizio che i clienti hanno acquistato – biglietti, vacanze, prenotazioni – l’agenzia viaggi infatti ha destinato una quota al servizio docce, guardaroba e ristoro di Santa Teresa, a cui la Fondazione ha deciso di destinare l’intera raccolta fondi natalizia.

La cifra finale raccolta, che il responsabile dell’agenzia viaggi Nadir Vedana ha consegnato nei giorni scorsi alla Fondazione, ammonta a 1.250 euro.