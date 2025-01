Aman Ullah è il titolare del Mah Mini Market all’angolo tra via Tommaso Gulli e via Lanciani. "Ho aperto il negozio nel 2020 – spiega – e qui mi piace, sono contento e soddisfatto di questo lavoro indipendente. Il quartiere è tranquillo, i clienti ci sono e nessuno cerca di fare il furbo. E comunque nel mio negozio non vendo alcool". Ullah è pakistano ed è arrivato a Ravenna nel 2015. "Io e la mia famiglia – conclude – viviamo a Russi, i miei bambini vanno a scuola lì. Mi piacerebbe che venissimo a vivere qui, ma è difficile trovare case in affitto, un problema che esiste in tutti i quartieri di Ravenna.