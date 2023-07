"Difficoltà ma appagati dalla continuità del lavoro"

Samuel Salmaso è proprietario insieme alla famiglia del negozio d’abbigliamento ‘Vianello’ di via Cavour a Ravenna. Un piccolo bilancio del periodo pre-saldi estivi?

"Positivo, nel complesso. Dobbiamo ringraziare soprattutto i ravennati che, nonostante il periodo difficile appena attraversato col maltempo, hanno continuato a sceglierci. Un po’ meno i turisti, più abituati a pernottare in città qualche giorno e a spendere per mangiare o visitare monumenti. L’alluvione è stata una botta non indifferente, per due settimane non abbiamo visto nessuno in negozio".

Si percepisce una cauta positività dalle sue parole…

"Sì. Siamo appagati dalla continuità del lavoro che, alla fine, è ciò che più conta dopo i tanti ‘periodacci’ vissuti, prima con il Covid e poi con la pandemia. Si vive sempre di più alla giornata, ma facendo il proprio lavoro con professionalità. Ora dai saldi ci aspettiamo di veder aumentare le vendite, in modo da liberarci della merce del periodo primaverile-estivo".

Qual è la vostra ‘politica’ in materia di saldi? "Non abbiamo prezzi altissimi, in generale. Per cui gli sconti saranno nell’ordine del 30%, arriveremo al 50% per i pochi giubbotti in pelle rimasti, mentre per le t-shirt ci fermiamo al 20% visto che siamo già a 19 euro".

Quale sarà la spesa media della vostra clientela?

"Intorno ai 50 euro, per una camicia o un pantalone. Ci aspettiamo di vendere parecchi abiti da cerimonia o da tutti i giorni, così come giacche, pantaloni, bermuda, camicie e polo".

ro.be.