Diffida degli animalisti al Comune: "Non catturate i pavoni"

Le associazioni animaliste Animal Liberation, Clama Ravenna, Lega per l’Abolizione della Caccia e Lega Nazionale per la Difesa del Cane hanno inviato una diffida al Comune di Ravenna "dal procedere e autorizzare la cattura e il trasferimento dei pavoni di Punta Marina Terme verso qualsiasi strutturaattività di allevamento". Nella diffida si invita inoltre l’amministrazione "a intraprendere una corretta procedura gestionale in merito, interpellando e consentendo la partecipazione delle associazioni".

La questione dei pavoni di Punta Marina - diverse decine di esemplari liberi tra pineta e strade - aimenta polemiche su una eventuale soluzione: gli animalisti propendono per una convivenza uomo - pennuti il Comune invece propende per a cattura di alcuni esemplari. "L’avviso pubblico per manifestazione d’interesse emanato a novembre - precisano le associazioni animaliste - cita voliere, di misura anche ridotta", nelle quali "i pavoni potrebbero passare tutta la vita: non sono peraltro garantiti, né in determina né tramite dichiarazioni degli amministratori, vincoli sulla futura vendita dei malcapitati animali o dei nati in futuro, e neppure sulla soppressione per scopi alimentari". I pavoni "non verranno strappati alla natura per essere portati in un parco, in mezzo al verde: verranno sacrificati per un pò di pubblicità a buon mercato presso un allevatore di suini, dove non vivranno mai liberi e, probabilmente, non vivranno".