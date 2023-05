Digital Health, allievi del liceo su tre gradini del podio

Ha visto misurarsi le classi del triennio di tutti gli indirizzi, l’evento finale dell’innovativo progetto ‘Digital Health’ (Salute Digitale), con protagonisti gli studenti del liceo di Lugo, oltre che dell’istituto Alberghetti di Imola e del Torricelli-Baldini di Faenza. E la cerimonia di premiazione si è tenuta nell’aula magna del liceo di Lugo, guidato dal dirigente scolastico Giancarlo Frassineti. "La digitalizzazione della salute – osserva il professor Frassineti – si pone come obiettivo un utilizzo responsabile delle nuove tecnologie per favorire la prevenzione e aiutare la cura. Le opportunità sono illimitate e le metriche di successo concrete: il benessere delle persone. La consegna per gli studenti era quella di ideare e sviluppare un piano di lavoro che coniugasse una dimensione legata alla salute, sfruttando le potenzialità dell’informatica e del mondo digitale". L’ambìto premio finale di mille euro, messo a disposizione dagli sponsor, è stato aggiudicato al progetto ‘SexAppeal’, realizzato da Alice Casadio (3BS), Viola Toschi (3BS) Matteo Pompignoli (5CS) e Nicolò Rossi (3BS). Secondo classificato il progetto ‘Lena’ realizzato da Adele Bedeschi (3BSA), Alessandro Dal Pozzo (3BSA) e Martina Cata (3BSA) mentre il terzo posto è stato appannaggio di ‘Survival Handbook’, progetto realizzato da Giulia Brini (3AC), Adele Fiorini (3CS), Alice Tellarini (3CS) e Stefano Zanoni (4ASA).

Lu.Sca.