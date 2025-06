Diventare ’giovani protagonisti’ e aiutare lo sviluppo della comunità

Il progetto ‘Giovani protagonisti’ promosso dai Comuni della Bassa Romagna si rivolge a ragazzi e ragazze tra i 14 e 29 anni che volessero trascorrere una parte dell’estate contribuendo alle attività di associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, istituti scolastici, parrocchie o enti pubblici. Sono oltre 250 le posizione aperte a cui i ragazzi possono aderire. Il progetto consiste in percorsi (tra le 20 e le 80 ore) attraverso i quali i ragazzi, seguiti da un tutor, potranno mettere alla prova le proprie competenze, acquisendone di nuove, oltre a offrire un po’ del proprio tempo e impegno per la crescita e lo sviluppo della comunità.

Il servizio svolto dai ragazzi è volontario e non prevede rimborso spese; l’obiettivo è promuovere comportamenti socialmente propositivi, senso di appartenenza e solidarietà. In nessun modo il loro impegno potrà sostituirsi a quello richiesto a un lavoratore dipendente. Partecipare a ‘Giovani protagonisti’ permette anche di avere la YoungER Card, carta regionale che riserva ai titolari una serie di agevolazioni per servizi culturali e sportivi, oltre che sconti presso numerosi esercizi commerciali. Per esempio i ragazzi potranno aderire al progetto ‘Animazione al Sassoli’ sotto l’egida dell’Auser e affiancare così i volontari dell’associazione nell’organizzazione di momenti di animazione per gli anziani ospiti della casa protetta. Mansione simile, ma rivolta verso i ragazzi Sda in affiancamento agli operatori della cooperativa sociale Zerocerchio. Per gli appassionati del volo e della figura di Francesco Baracca in particolare, vi è anche la possibilità di poter svolgere un servizio come guida all’interno del museo dedicato all’asso della Prima Guerra Mondiale.

Oppure dare informazioni su come poter diventare donatore Avis all’interno dei vari punti informativi che l’associazione realizza durante le feste estive delle varie frazioni. Per chi volesse, invece, stare nella ‘stanza dei bottoni’ si può svolgere un servizio volontario nell’ufficio Servizio Nuove Generazioni per la parte della comunicazione degli eventi dedicati proprio ai giovani. Naturalmente, non solo Lugo, ma ogni comune della Bassa Romagna ha presentato alcuni progetti, dall’estate in radio di Bagnacavallo ai vari centri estivi che animano l’estate. Tutte le informazioni su come iscriversi o iscrivere i propri figli sono reperibili nella pagina web labassaromagna.it alla voce ‘Giovani protagonisti’, dove sono elencati i progetti attivati. I ragazzi possono aderire in qualunque momento, contattando direttamente gli operatori del servizio Nuove Generazioni dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ai numeri 0545 299109 e 0545 280914.

Matteo Bondi