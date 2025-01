Diversivo in valle, cantiere per la messa in sicurezza di Conselice

Sono stati affidati in questi giorni i lavori di manutenzione straordinaria al canale Diversivo in valle a Conselice, uno snodo cruciale del sistema scolante della città, che necessita di interventi di ripristino. Il Consorzio di bonifica della Romagna occidentale ha affidato il cantiere all’impresa Folicaldi Costruzioni Srl con sede nel mantovano, che a sua volta ha subappaltato i lavori a due aziende locali: la Consar di Ravenna, con l’esecutrice Fratelli Mariani, e la Sem srl di Forlimpopoli. Gli interventi sono finalizzati alla ricostruzione dell’alveo, nei tratti ammalorati, con pietrame, geotessuti e palificazioni al piede, e riguarderanno circa 4 chilometri di percorso del Diversivo in valle, fino alla foce nel canale Destra Reno.

Nello specifico, tra la rotonda del Ranocchio e la ferrovia si interverrà solo in alcuni tratti del canale, mentre dalla ferrovia fino alla foce i lavori riguarderanno l’intero corso dello scolo, con ricreazione della sommità arginale e ripristino in quota. L’importo dei lavori, finanziati con l’ordinanza 6 della Struttura commissariale, è di un milione e 800mila euro e la conclusione è prevista entro aprile 2025. Il cantiere terrà conto sia degli altri lavori in corso in quella porzione di territorio, sia delle esigenze legate alla stagione irrigua. I lavori partiranno entro la prima metà di gennaio e comporteranno la chiusura della pista ciclopedonale di via Puntiroli (tra la rotonda del Ranocchio e il cimitero), interessando poi e progressivamente via Bartoletti, con la conseguente interdizione degli ingressi laterali al cimitero per circa un mese. La strada verrà chiusa di volta in volta in diversi tratti, per consentire sempre l’accesso al cimitero.

Proseguono nel frattempo tutti gli altri cantieri appaltati dal Consorzio di Bonifica a Conselice, sempre finanziati con l’ordinanza 6 della Struttura Commissariale. In particolare, la manutenzione straordinaria dello scolo Zaniolo, affidata all’impresa Gorrasi Cost srl per un importo di 4,8 milioni. A Conselice si lavora inoltre su un nodo di tre canali particolarmente danneggiato dall’alluvione del maggio 2023. Lo stralcio relativo allo scolo Tedeschi (da 265mila euro) è stato completato e proseguono i lavori nel primo e nel secondo ramo della Fossa Sassatelli (il primo da circa 370mila euro e il secondo da 277mila). A questi cantieri si aggiungono i lavori di consolidamento, già affidati, al canale Contino Tagliata (di circa 785mila euro).

Si è nel frattempo completata la riqualificazione del giardino del centro civico ‘Pellegrini’ di Conselice. Un progetto che ha riguardato la sistemazione a verde della piazzetta sud e del giardino nord del centro civico. La piazzetta è ora caratterizzata dalla presenza di un olmo campestre, che ombreggerà panche rivestite in pietra alberese. Il giardino nord è caratterizzato da pergolati in legno per rampicanti di vigne Famoso (Rambela) e da arbusti di ligustro.