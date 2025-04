Il candidato sindaco Alvaro Ancisi, sostenuto dalla lista Ambiente&Animali, replica a Nicoletta Zampriolo, di Progetto Ravenna. "La lista Ambiente&Animali – scrive Ancisi – è distinta da quella che comprende, insieme a Lista per Ravenna, la Lega Romagna e il Popolo della Famiglia, facendo capo esclusivamente, come candidato sindaco, al sottoscritto, che più civico non potrebbe essere dal 1997". E ancora: "Ambiente&Animali è una lista civica, perché tutti i 32 candidati non hanno mai avuto e non aspirano ad avere alcuna appartenenza di partito". Infine, "tre candidate di Ambiente&Animali hanno dichiarato di essere volontarie di Enpa (due) e di Clama semplicemente perché, trattandosi di una lista per gli animali, questa è addirittura parte fondamentale della loro vita. Ciò non significa che rappresentino le loro associazioni".