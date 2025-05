Mingozzi (Pri) agli operatori: "Nei piani di Sapir e Comune secondo accesso al porto"

"Uno degli investimenti più importanti per l’economia portuale che il gruppo Sapir sta attuando". Così il capolista dell’Edera alle elezioni amministrative del 15-26 maggio Giannatonio Mingozzi, che martedì ha avuto un confronto con alcuni operatori portuali e del trasporto, definisce la realizzazione del secondo accesso al porto, già nei programmi di Sapir e Comune. Durante l’incontro di martedì, nell’ambito delle visite alle imprese e agli addetti ai lavori dopo Righini, Rosetti, Deco, Msc, cui seguiranno quelli a imprese agricole e artigiani, Mingozzi ha precisato che la realizzazione del secondo accesso al porto " riguarda sia lo sviluppo delle aree di logistica, ormai pronte, nell’ambito del Pua, Logistica 1, approvato dal Comune, che comprende opere di urbanizzazione e una nuova arteria (larga 10 metri che servirà anche il traffico pesante) prevista a breve. Stiamo parlando di una strada che collegherà la rotonda di via Canale Molinetto, con un sottopasso stradale in via Trieste, e attraversando le aree di Logistica 1 arriverà al varco Terminal Sapir per poi collegarsi con le diramazioni interne al porto".

"Di fatto – ha aggiunto il capolista Pri– la nuova strada costituisce il secondo collegamento diretto al porto, con l’approvazione dell’Anas e convenzione di passaggio perché possiede un breve tratto del percorso: una nuova viabilità realizzata dal gruppo Sapir che verrà poi ceduta al Comune. Un investimento di oltre 25 milioni comprensivo del sottopasso di via Trieste e delle opere pubbliche di servizio, ma che completerà il progetto unitario rivolto alla logistica, che significa anche nuove opportunità di lavoro e di sviluppo dei commerci".

Proseguono domani alle 18.30, alla banchina del porto canale di Marina di Ravenna, gli incontri dell’Edera ravennate. All’appuntamento, introdotto dal segretario regionale Eugenio Fusignani, si parlerà, in particolare de ‘Il porto dei servizi’. Interverrà Gianni Bambini, titolare della Bambini Spa. La chiusura sarà invece affidata a Mingozzi.