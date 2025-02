’Do ut Diesis’, e così sia. Stefano Ianne sul palco

Si intitola ‘Do ut Diesis’ lo spettacolo che andrà in scena il 20 febbraio alle 20.30 al teatro Alighieri, evento finale del corso di alta formazione di Demetra Formazione in ‘Scenografie digitali per lo spettacolo dal vivo’. Il corso, sostenuto e finanziato da Regione e Fondo sociale europeo Plus, promosso da Legacoop Romagna, è stato realizzato in partenariato con Ravenna Manifestazioni, il Conservatorio G. Verdi e l’Accademia delle Belle Arti di Ravenna. I partecipanti al corso, avviato a ottobre e ormai in dirittura d’arrivo, stanno lavorando alla realizzazione degli allestimenti per il concerto dal titolo appunto ‘Do Ut Diesis’ di Stefano Ianne, un lavoro che intreccia sperimentazione sonora e tradizione orchestrale, esplorando i confini tra musica classica, contemporanea ed elettronica.

L’evento, a ingresso gratuito, vedrà l’esibizione di Ianne insieme all’ensemble del Conservatorio Verdi. Musiche di Stefano Ianne e elaborazioni orchestrali del maestro Valter Sivilotti. È prevista anche la partecipazione di Teo Ciavarella al pianoforte e di Daniele Sabatani alla batteria e percussioni. Alla presentazione dell’evento ieri, nella sede del Verdi e dell’Accademia di Belle arti in piazza Kennedy, è intervenuto in collegamento anche Ianne, compositore e polistrumentista. "Questi ragazzi - ha sottolineato - hanno un ruolo importantissimo, non solo per aver dedicato la loro vita alla musica, ma perché rappresentano, per questa città, un serbatoio di cultura". Il concerto, hanno sottolineato il direttore Rinaldo Strappati e la docente Annamaria Storace ‘sarà anche l’occasione per inaugurare l’anno accademico del Verdi e presentare il nuovo corso in ‘Nuove Tecnologie dell’Arte’ dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna’. Obiettivo principale di questa collaborazione tra differenti realtà è favorire l’inserimento professionale dei giovani nell’ambito delle industrie culturali e creative. Un settore ad alto potenziale che può creare posti di lavoro, benessere per le comunità e sviluppo economico. Info e prenotazioni on line su News del sito di Demetra Formazione, o utilizzare QR-Code.