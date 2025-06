Domani arriva la Solidaire con 76 migranti

"Ci prepariamo all’arrivo a Ravenna di una nave con a bordo 76 migranti. Si tratta del 21esimo sbarco dal 31 dicembre 2022". Il sindaco Alessandro Barattoni interviene in vista dell’arrivo della nave Solidaire, previsto per domani alla banchina Fabbrica Vecchia di Marina di Ravenna.

"La nostra comunità – prosegue Barattoni – ha dimostrato da sempre un grande senso civico e anche questa volta è pronta ad accogliere con responsabilità ed umanità persone che arrivano dopo un viaggio drammatico. Nonostante questo non posso condividere questa scelta da parte del governo nazionale. La macchina organizzativa sarà quindi operativa ma resta lo sconcerto per la scelta di continuare a far approdare profughi e profughe in un porto distante dai luoghi in cui vengono soccorsi, costringendoli ad affrontare un ulteriore lungo viaggio prima del loro arrivo. Credo sia giusto non abituarsi in silenzio a scelte illogiche ed evidenziare la disumanità di queste decisioni".