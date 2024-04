Domani inizia il campionato. Godo sfida l’Athletics Bologna

Tutto è pronto per la prima partita della nuova stagione del baseball nostrano di serie A che inizia domani alle ore 15 con il lancio inaugurale effettuato dal presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Un ospite d’onore per il match d’esordio della squadra ravennate ormai abbonata da un quarto di secolo alla massima serie. Come sempre l’obiettivo sarà quello di valicare la prima fase e qualificarsi per la seconda come ormai accade da molto tempo a questa parte.

Primo avversario l’Athletics Baseball, formazione bolognese che lo scorso anno ha preso parte alla poule retrocessione. Come da calendario, le due formazioni torneranno a sfidarsi nella seconda partita domani sera, sempre al ’Casadio’ a partire dalle 20. Infatti, in tutti i gruppi, escluso quello Elite, si giocano due partite di 9 inning, gare previste il sabato (alle 15 e alle 20) oppure la domenica (ore 10 o 11 e 15).

Per l’occasione, l’ingresso alla partita inaugurale sarà aperto a tutti e libero con il sogno di riempire il ’Casadio’ e vincere davanti al proprio, numerosissimo, pubblico. Ora i Goti sono affidati al manager cubano – già nello staff di Stefano Naldoni – Iday Abreu Ruiz, che vuole vincere il suo girone e, anche per questo, ha chiamato sul monte di lancio il connazionale Abel Campos Carrazana con esperienze importanti in patria nella massima serie caraibica. La preseason è stata piuttosto positiva per i godesi che si sono ben comportati nell’avvicinamento alla prima partita ufficiale, anche se solo con i punti in palio si può constatare il vero valore del team godese. Quest’anno, pur non essendo stata cambiata la formula, con i sei gironi iniziali che qualificano alla seconda fase, in realtà il cambiamento c’è stato e importante: le sei formazioni più forti, le due di Grosseto, Fortitudo Bologna, Parma, Macerata e San Marino, sono inserite nel girone A che gioca con regole differenti mentre le altre 24 squadre si disputano i restanti posti disponibili nella poule scudetto.

"Mi sembra una reintroduzione di serie A1 e della A2 – spiega Carlo Naldoni, presidente del Godo – in maniera più o meno nascosta. Ovviamente l’abbiamo accettata anche se con qualche perplessità: del resto l’intero movimento del baseball è un po’ in difficoltà, vuoi per la riforma dello sport che ha aggiunto costi e un impegno superiore, vuoi per la cronica difficoltà nel reperire risorse. Anche per questo, abbiamo deciso di puntare su un mix di giovani ed esperti, con l’obiettivo di passare alla seconda fase, come abbiamo fatto nelle ultime stagioni". Programma Girone D (1º weekend). Domani: Godo-Athletics (ore 15 e ore 20); Nettuno 1945-Padule (ore 15 e ore 20). Domenica: Fiorentina-Nettuno (ore 11 e ore 15).

Ugo Bentivogli