Domani iniziano i mercatini

Tornano i mercatini domenicali di Marina di Ravenna organizzati dalla Pro Loco. Dalle 10 al tramonto di domani il tratto di viale delle Nazioni compreso tra il bacino pescherecci e piazza Dora Markus ospiterà le bancarelle nelle quali sarà possibile acquistare prodotti dell’enogastronomia locale oltre ad oggettistica da collezionismo e artigianato. L’evento apre la stagione primaverile degli eventi organizzati dalla Pro Loco di Marina di Ravenna in vista di un’estate che si preannuncia ricca di eventi. "Le prospettive per la prossima stagione estiva – dice il presidente della Pro Loco Marino Moroni – sembrano essere buone: già nel 2022 avevamo cominciato a intravedere quella normalità che ci aveva portato via il Covid e l’intenzione e tornare a camminare in quella direzione. La Pro Loco ha già stilato un ricco calendario eventi per l’estate che unirà gastronomia, cultura e divertimento, con l’intenzione di rendere sempre più animata la nostra località".