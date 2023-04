Domani raccolta rifiuti nella spiaggia a nord della foce del Lamone

Il rispetto per l’ambiente e prendersi cura del pianeta sono temi sempre più importanti nella vita di tutti. Per questo Confartigianato della provincia di Ravenna, costantemente impegnata sui temi della green economy, dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, vuole portare un proprio ulteriore e concreto contributo. Domani, con ritrovo alle ore 15.30 Confartigianato organizza infatti una raccolta di rifiuti nel tratto di spiaggia a nord della foce del Lamone. Questa iniziativa anticipa di una settimana ‘La Giornata della Terra’ promossa dalle Nazioni Unite per celebrare l’ambiente e la salvaguardia del pianeta. Informazioni e dettagli: www.confartigianato.ra.it