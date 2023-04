Domani una visita guidata a palazzo Naldi-Ghetti dedicata al pittore piemontese

Visita guidata per il bicentenario della nascita di Giani. Sarà il nobile Palazzo Naldi-Ghetti, in corso Matteotti di fronte al sagrato di Sant’Agostino, la meta della prossima visita guidata della Pro Loco Faenza, domani alle 15. La visita è riservata ai soci Pro Loco, ma è naturalmente possibile associarsi nell’occasione (15 euro, la tessera è annuale e consente sconti anche sulle visite successive). "L’accesso è reso possibile dalla squisita e disinteressata cortesia dei proprietari – spiegano dalla Pro Loco – trattandosi di residenza privata. Il piano superiore del palazzo, in cui si svolgerà la visita, presenta ben sette sale interamente decorate da Giani e aiuti in piena età napoleonica, nel 1802, con soggetti tratti dal mito greco". Descritto nel 2013 su L’età neoclassica a Faenza, palazzo Naldi è definito dai relativi autori (F.Bertoni per l’architettura e M.Vitali per le decorazioni) "probabilmente il più solenne nel ricco panorama dell’edilizia faentina del Settecento" e "con risultato finale altissimo". Ritrovo ore 15 Pro Loco, Voltone Molinella. Prenotazione obbligatoria. Tel. 0546 25231.