’Dreaming Melodies’. La Corelli a Marina

Sabato alle 21 Piazza Dora Markus a Marina di Ravenna si trasformerà in un teatro sotto le stelle per un appuntamento aperto a tutti, con ingresso libero e gratuito, nell’ambito della tradizionale sagra che animerà la località nel fine settimana.

In programma il concerto dell’Ensemble La Corelli diretto da Jacopo Rivani, protagonista di Dreaming Melodies – Musiche dal magico mondo Disney, uno spettacolo che ha già incantato platee in tutta Italia, e che propone un excursus musicale tra le più amate colonne sonore dell’universo Disney, sapientemente arrangiate in un mix tra classico e moderno. Le voci di Daniela Peroni, Cecilia Ottaviani e Luca Balbi daranno vita ad un’antologia di imperdibili classici (da “La Bella e la Bestia” a “Il Re Leone”, da “Mulan” a “Hercules”, fino ai successi Pixar), arricchiti dalla narrazione di Teresa Maria Federici, che guiderà il pubblico attraverso le storie, i personaggi e le atmosfere che popolano il celebre mondo Disney.

Il concerto, organizzato con il patrocinio del Comune di Ravenna e il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Aiam e Tuke, è ad ingresso libero e gratuito.

Per maggiori informazioni consultare il sito internet: www.lacorelli.it