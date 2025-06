Il Carlino fa festa a Faenza con i lettori

Fa tappa venerdì 20 giugno a Faenza il viaggio de Il Resto del Carlino nelle comunità locali. Il giornale compie infatti quest’anno 140 anni, tutti trascorsi dalla parte dei lettori. L’appuntamento faentino è in programma, a partire dalle 18,20 sotto il portico di piazza del Popolo nella parte prospiciente la sede della BCC Ravennate Forlivese Imolese, dove un palco accoglierà i rappresentanti della comunità locale dalla politica alle imprese passando per le associazioni. I cittadini potranno partecipare iscrivendosi online a questo indirizzo: http://ilrestodelcarlino.it/140anni/tour-faenza.

A fare gli onori di casa saranno i giornalisti de il Resto del Carlino. Prestigiosi gli ospiti ‘politici’ della serata: Massimo Isola, sindaco di Faenza; Manuela Rontini, sottosegretaria alla presidenza della Regione Emilia-Romagna; Elena Zannoni, sindaca di Lugo; Massimiliano Pederzoli, sindaco di Brisighella. Per le associazioni ci sarà Davide Servadei, presidente di Confartigianato, nonché ceramista, e Debora Donati, faentina, presidente dell’associazione Insieme a te; non mancherà la parte dei comici con due volti noti come quelli Maria Pia Timo e Gene Gnocchi così come la fervida abilità imprenditoriale di Angelo Caroli, guru del vintage. Chiuderà la serata il talentuoso musicista Vittorio Bonetti.

L’evento sarà reso ancora più speciale dal premio Carlino d’oro, da un cocktail e da un omaggio per i nostri lettori. Tante le realtà che affiancano il Carlino nel tour dei suoi 140 anni. Molti Comuni e i nostri partner: Banca di Bologna, Emilbanca, Car, Cna Imprenditori d’Italia Emilia-Romagna, Colibrì, Confartigianato imprese, Confcommercio Ascom Bologna, Consorzio Innova, Eco.Ser, Fondazione Bologna Welcome, Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, La Cassa di Ravenna, Banca di Imola, Gruppo Hera, Ima, La Bcc Ravennate Forlivese Imolese, Regione Emilia-Romagna, Società Dolce, Unipol.