Scadranno il 5 giugno due bandi di concorso indetti dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. È infatti ancora aperto il bando per l’assunzione a tempo indeterminato di un nuovo esperto di Polizia locale. L’ente sta cercando una figura che coordini e gestisca funzioni di polizia locale, urbana, rurale e amministrativa, con particolare riguardo all’attività investigativa.

Per candidarsi è necessario essere in possesso di una laurea e della patente di categoria B. Il secondo bando valido per l’Unione dei Comuni riguarda i servizi Finanziari e va in cerca di un istruttore digitale. Per partecipare inviare la propria candidatura sul portale www.inpa.gov.it accedendo con Spid o Cie entro le 9.30 di giovedì 5 giugno. Informazioni: www.labassaromagna.it.