E nei campi non va meglio "Raccolto compromesso"

A poche decine di metri dalla ‘Reale Arredamenti’ sono presenti alcune aziende agricole, anch’esse messe in ginocchio dall’alluvione. Come ad esempio la ‘Maccesi Luigi’, situata in via Stradone Bentivoglio. "Fino a qualche giorno fa – racconta Fabrizio Maccesi, che risiede a Voltana ed è titolare di un forno a Solarolo – nell’abitazione dei miei genitori e nei campi c’era un metro e mezzo d’acqua. Le nostre bietole portaseme (comunemente denominate ‘bietolotti’) si sono seccate e il raccolto è ovviamente compromesso. È un vero e proprio disastro. I miei genitori sono sfollati e li sto ospitando a casa mia a Voltana. Coglierei in ogni caso l’occasione per ringraziare Veronica Valmori e Valeria Monti (rispettivamente, assessore ai Lavori Pubblici e Decentramento, all’Ambiente e alle Attività Produttive del Comune di Lugo e presidente della Consulta di Voltana, ndr) le quali in questi terribili giorni, hanno effettuato un sopralluogo in questa zona esprimendo solidarietà alle persone coinvolte e adoperandosi per tentare quantomeno di alleviare gli enormi disagi a cui da due settimane io e altre persone del posto siamo sottoposti. Fermo restando che le criticità sono ancora tantissime".

Lu.Sca.