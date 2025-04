Ecco il Muv.at Run Club. Sport e socialità tra centro, parchi e mare: "Già tante le adesioni"

Si chiama ‘Muv.at Run Club’, in una crasi tra inglese e romagnolo, il nuovo gruppo di corsa tutto ravennate che, in due mesi, ha già raccolto oltre mille follower su Instagram, una media di 30 partecipanti a evento e una community di 63 membri attivi su Whatsapp. Creato da Francesca Asturi e Davina Diamanti, due 28enni ravennati appassionate di corsa, Muv.at vuole essere "qualcosa di nuovo per la città e che unisca le persone". A partire da febbraio, Asturi e Diamanti hanno organizzato due corse al mese, di sabato mattina.

"Quando abbiamo lanciato Muv.at – racconta Francesca Asturi – non sapevamo cosa aspettarci perché Ravenna è una città un po’ chiusa. Ma le persone hanno risposto con entusiasmo. Ci hanno chiesto di creare un gruppo whatsapp per organizzarsi per correre in compagnia durante la settimana e vorrebbero delle magliette coordinate". Ad aderire al gruppo, attivo con su Instagram come ‘Muv.atrunclub’, sono principalmente giovani tra i 25 e i 35 anni, ravennati e studenti fuorisede, ma anche qualche adulto. Ogni evento parte con un riscaldamento guidato, poi si inizia a correre, ognuno con la propria andatura, in un percorso ad anello per le vie della città.

"Finora abbiamo corso tra Darsena e Parco Teodorico, nel centro storico e nella zona del Bosco Baronio, ma, con la bella stagione, ci sposteremo verso il mare e la pineta. Le nostre corse non escludono nessuno. C’è chi è molto veloce e chi se la prende con calma. L’obiettivo non è tanto l’allenamento in sé, ma socializzare e muoversi all’aria aperta, tutto gratuitamente", spiega Asturi. Sabato scorso, infatti, i partecipanti hanno scelto a che gruppo aderire: gli ‘gnocchi’ correvano 5 km con un’andatura di 6’30’’, i ‘cappelletti’ avevano un percorso di 6km a 5’50’’ e gli ‘strozzapreti’ correvano per 7km a 5’30’’.

Alla corsa, poi, è seguito un brunch a prezzi calmierati al Garden 37 di viale della Lirica. "Oltre che un momento di socializzazione è un modo per far conoscere le attività commerciali della città", conclude Asturi. Il prossimo evento di Muv.at sarà eccezionalmente di domenica, il 13 aprile, alle 11, con partenza dallo Chalet dei Giardini Pubblici. Poi, il 4 maggio, il gruppo parteciperà, insieme all’influencer ravennate Matteo Rizzi, alla corsa benefica Wings for Life.

Lucia Bonatesta