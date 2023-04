Ecco la nuova struttura Inaugurerà lunedì l’Ospedale di comunità Ma fra tre anni si sposta

Verrà inaugurato lunedì il nuovo Ospedale pubblico di comunità della Darsena di Ravenna, realizzato in alcuni locali dell’ospedale privato accreditato San Francesco. All’interno ci saranno 24 posti letto pensati per accogliere pazienti ancora bisognosi di cure dopo un ricovero all’ospedale Santa Maria delle Croci, ma che hanno già superato la fase acuta della malattia. I medici saranno presenti complessivamente per 30 ore a settimana, inoltre professionisti dell’ospedale forniranno consulenze ai pazienti.

Complici il progressivo invecchiamento della popolazione e la difficoltà nell’assistere tutti i pazienti in ospedale, negli ultimi mesi l’Ausl si è prodigata per aprire quanto prima questa nuova struttura che affiancherà l’ospedale per acuti e che accoglierà pazienti anche da Russi (in attesa che sia pronto l’Ospedale di comunità di Russi, negli spazi dell’ex cra Maccabelli). Il fatto che il nuovo Ospedale di comunità si trovi negli spazi di un’altra clinica privata, la San Francesco di proprietà del gruppo Garofalo Health Care Spa, è solo un caso: da tempo l’Ausl stava cercando locali disponibili in città. In realtà si tratta solo di una soluzione temporanea, in attesa che sia pronto l’edificio che accoglierà Casa della salute e Ospedale di comunità della Darsena in zona Poggi: ma, come per tutti i lavori finanziati dal Pnrr, occorrerà attendere il 2026. Un orizzonte ritenuto evidentemente troppo lontano da chi si occupa di assistenza ai pazienti sul territorio.

Nelle ultime settimane, dopo l’accordo con la clinica privata San Francesco, si è lavorato celermente per poter preparare i locali della nuova struttura, allestendo gli spazi e facendo formazione per il personale che vi lavorerà all’interno.

Alla cerimonia di inaugurazione del nuovo Ospedale di comunità, ribattezzato con l’acronimo ’Osco’, saranno presenti il presidente della Regione Stefano Bonaccini, l’assessore regionale alle Politiche per la salute Raffaele Donini, il sindaco Michele de Pascale, il direttore generale dell’Ausl Tiziano Carradori, l’amministratore delegato del gruppo Garofalo Maria Laura Garofalo, il presidente dell’Ordine provinciale dei Medici Stefano Falcinelli, la direttrice del Distretto di Ravenna Roberta Mazzoni e il direttore della Direzione infermieristica e tecnica dell’Ausl Mauro Taglioni.