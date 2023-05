Ecco l’accademia per idraulici

Confartigianato Ravenna e Randstad Italia, in collaborazione con il Centro per l’Impiego e FORMart, hanno lanciato recentemente la prima ‘Academy per idraulici’, un innovativo progetto per dare una risposta concreta alla pressante richiesta di personale nel settore dell’impiantistica. Il progetto è rivolto a non occupati e si propone di selezionare e formare gratuitamente ma specificatamente, per tre settimane, personale che possa essere disponibile per le imprese del settore idro-termo-sanitario che è un comparto primario nella green economy e caratterizzato da una continua evoluzione tecnologica di apparecchiature, materiali e professionalità. Nei giorni scorsi era prevista una presentazione dell’iniziativa in collaborazione con il Centro per l’Impiego di Ravenna: l’appuntamento è stato rinviato, naturalmente, a causa dell’alluvione e si terrà appena ci sarà il ritorno alla normalità. Sono numerose le imprese del settore idro-termo-sanitario associate a Confartigianato che sono partner del progetto. Nel progetto Randstad, che si occuperà degli aspetti della selezione e del percorso di formazione attraverso strutture specializzate, prevede un primo periodo di somministrazione per arrivare a una successiva assunzione diretta del personale. Andrea Demurtas, responsabile Settore Impianti di Confartigianato provinciale, ha così commentato l’iniziativa: "È un progetto innovativo che parte dall’esigenza primaria delle imprese del settore impiantistico di inserire nuovo personale in organico. Vorrei sottolineare come si tratti di un settore in costante evoluzione tecnologica e fulcro nell’efficientamento energetico degli edifici"