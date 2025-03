Ecco le proposte della Dc per l’università

L’istruzione universitaria deve essere accessibile a tutti, ma senza una politica abitativa adeguata, il diritto allo studio rischia di diventare un privilegio per pochi. È necessario un intervento deciso per garantire agli studenti un’accoglienza all’altezza delle loro esigenze, senza che il peso degli affitti diventi un ostacolo insormontabilei. Attualmente, le residenze universitarie esistenti, tra cui quelle gestite da Fondazione Flaminia, offrono una parziale risposta alla domanda abitativa, ma i posti disponibili non bastano a coprire il crescente numero di studenti fuori sede. La mancanza di un piano coordinato tra istituzioni, università e privati ha reso il mercato degli affitti sempre più oneroso.

Ecco le proposte della Democrazia Cristiana per gli studenti universitari.

1) Più residenze universitarie: costruzione di nuovi alloggi e riconversione di edifici pubblici inutilizzati per aumentare l’offerta abitativa.

2) Affitti calmierati: accordi con privati e incentivi fiscali per i proprietari che affittano agli studenti a prezzi agevolati.

3) Alloggi ecosostenibili: creazione di residenze con tecnologie a basso impatto ambientale, utilizzando energie rinnovabili per ridurre i costi di gestione.

4) Spazi per la socialità e lo studio: progettazione di residenze con aree comuni attrezzate per favorire lo studio, la condivisione e l’integrazione tra studenti.

5) Supporto psicologico e assistenza al fuori sede: attivazione di servizi di supporto psicologico all’interno delle residenze universitarie per aiutare gli studenti ad affrontare le difficoltà legate alla lontananza da casa e allo stress accademico. Inoltre, sarà potenziato un servizio di orientamento per facilitare l’inserimento nella vita universitaria e cittadina.

6) Piattaforma digitale per la ricerca di alloggi: Creazione di un portale comunale dedicato, che metta in contatto diretto studenti e proprietari di appartamenti, garantendo trasparenza nei contratti e contrastando il fenomeno degli affitti in nero.

7) Miglioramento della mobilità urbana: investimenti per potenziare il trasporto pubblico, garantendo collegamenti più frequenti ed economici tra le zone universitarie e i principali quartieri residenziali.

8) Integrazione con il mondo del lavoro: Creazione di agevolazioni per le aziende che offrono stage e tirocini retribuiti agli studenti, facilitando l’inserimento lavorativo e riducendo il peso economico della vita fuori sede.

Marina Minghetti

Candidata della Democrazia Cristiana