Ecco l’Hemingway, fu il primo ‘disco pub’

Alla fine degli anni Ottanta a Marina, a nord della diga foranea, uno sbarramento di massi anti erosione bloccava l’Adriatico fino all’analoga protezione della sede del Circolo Velico e finiva per congiungersi alla banchina del porto canale. Su una parte di quell’area sabbiosa e ricoperta di arbusti marini, a pochi metri dal mare sorse il primo disco-pub del litorale, l’Hemingway, per iniziativa di Roberto Onorati, noto imprenditore e velista che aveva deciso di rimettere i piedi sulla terraferma dopo anni di regate. Il locale fu abbattuto all’inizio del secolo per lasciar spazio a Marinara.

A cura di Carlo Raggi