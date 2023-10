"Ecco perché è stata anullata la multa al camper"

Botta e risposta tra Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) e il vicesindaco Eugenio Fusignani sulla vicenda che risale al 20 luglio 2019, quando una coppia di coniugi, che sostava col proprio autocaravan a Punta Marina nel parcheggio di via della Carena, fu multata. E in appello, il Tribunale di Ravenna, giudice Gianluca Mulà, ha ribaltato il verdetto del giudice di pace, annullando la multa e condannando il Comune a pagare le spese. Il vicesindaco precisa che l’annullamento della multa "riguarda la vetusta ordinanza 1450 del 2002 in vigore fino al 2019 che, che, proprio perché da noi giudicata giuridicamente fragile, fu abrogata e sostituita dal richiamato Regolamento di Polizia Urbana. Per questo le azioni intraprese dal Comune di Ravenna nel maggio del 2021 sulla scorta di moltissime proteste di cittadini e imprenditori, si fondarono invece sulle nuove, solide basi, gettate da una regolamentazione giusta(...) E prova ne sia che anche il Difensore Civico regionale ha certificato con il 20 giugno 2021 la validità dell’impianto normativo del Regolamento di polizia urbana, archiviando con la conclusione del procedimento l’istanza nel merito inoltrata di un cittadino". E ancora: "A Ravenna i camperisti, come chiunque voglia venire a vistare i nostri monumenti 8 Unesco e i nostri lidi e marine, sono i benvenuti come nella tradizione di accoglienza della nostra città".