Educare alla legalità Un convegno della Polizia locale

La Polizia Locale di Cervia organizza un convegno sul tema “Educare alla legalità. Strumenti di ricerca e azione per aiutare i ragazzi a leggere attraverso la cultura il contesto in cui vivono”. Il convegno si terrà domani dalle ore 9 al Teatro Comunale. Tra gli ospiti, Salvatore Inguì (direttore dell’Ufficio Servizio sociale per minorenni di Palermo), Sara Sternini e Luca Balducci del Servizio Dipendenze Patologiche dell’Ausl di Ravenna e coordinatori del progetto Unità di strada del territorio di Ravenna e Cervia, Franco Prina, docente di sociologia giuridica, della devianza e del mutamento sociale presso l’Università di Torino. Il convegno, che si rivolge ai docenti e agli educatori, punterà i riflettori sui giovani e i loro percorsi, ragionando su come coinvolgerli, per poi concedere loro la possibilità di scelta consapevole e, soprattutto, responsabile. L’evento è promosso dal Comune con il contributo della Regione.