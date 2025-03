’Emilia Perez’ a Palazzo Vecchio

È ’Emilia Perez’ il film in programma per la rassegna ’Cinema Palazzo Vecchio’ di Bagnacavallo in questo fine settimana (da stasera a domenica). La pellicola di Jacques Audiard ha vinto due Oscar (migliore attrice non protagonista a Zoe Saldana e migliore canzone originale a ’El Mal’) e premi ai Golden Globe e a Cannes. È la storia di un’avvocata che deve aiutare un boss del cartello messicano della droga a diventare donna e sparire per sempre.

Proiezioni alle 21 e la domenica anche alle 16. Biglietti: intero 7 euro, ridotto 5 euro (under 14, over 60, universitari, soci Alfabeta). La sala si trova in piazza della Libertà 5.