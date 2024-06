Entro luglio il chiosco in piazza Baracca verrà smantellato

La giunta comunale ha deliberato lo spostamento del chiosco di piadina attualmente in piazza Baracca nell’area verde in piazza Bernini. Lo smantellamento avverrà entro il mese di luglio. È stata accettata, quindi, la richiesta di trasferimento presentata dal titolare Gabriele Folletti. "Abbiamo accolto con favore la richiesta dell’operatore di ricollocarsi in piazza Bernini – spiega Annagiulia Randi, assessora allo Sviluppo economico e attività produttive –, una scelta condivisa che consente di ampliare l’offerta commerciale di una parte di città che sta crescendo molto. Di recente ha visto il trasferimento degli uffici comunali, è sempre più abitata e frequentata e peraltro il chiosco si collocherà in un’area verde molto piacevole dove sarà possibile anche consumare la piadina sul posto".

Per motivi tecnici, l’installazione della struttura nella nuova collocazione è prevista il prossimo autunno. Negli ultimi anni si è parlato molto di piazza Baracca come un luogo degradato e poco sicuro. Lo stesso Folletti, in un’intervista al nostro giornale, aveva affermato: "Rimanere lì a lavorare era pericoloso, non mi sentivo tutelato". Anche se, come aggiunge Eugenio Fusignani, vicesindaco e assessore alla sicurezza, "la responsabilità del degrado non è il chiosco in sé, anzi le attività servono a evitarlo, ma purtroppo quando era chiuso incentivava comportamenti sbagliati".

Quindi la valorizzazione di piazza Baracca fa passi avanti, con la videosorveglianza potenziata che sarà installata nei prossimi mesi. Ma non solo, l’area verrà migliorata anche sulla mobilità dei turisti con la valorizzazione del camminamento da Santa Maria del Torrione a piazza Baracca, quasi 100mila euro di investimento tra Regione e Comune, con eventi e un arredo urbano in grado di proporre anche opere d’arte.

Maria Vittoria Venturelli