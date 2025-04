Erba un po’ troppo alta in via Dismano Vecchio

Segnaliamo la situazione dell’erba in via Dismano Vecchio a Ravenna. Mentre si provvede a tagliare quella nell’area di sgambamento per i cani, altrove, come dimostrano le foto, questo non avviene. Abbiamo contattato Azimut e ci è stato detto che in base al contratto con il Comune loro devono tagliare l’erba quattro volte l’anno.

La nostra domanda è: quattro volte indipendentemente da quanto piove? La cosa non ha senso. Altra domanda: chi deve raccogliere l’erba e in che tempi? Ci è stato detto che gli operatori lo devono fare entro tre giorni. Cosa che, ne siamo testimoni, non è mai avvenuta finora.

Vorremmo risposte precise da Azimut.

Un gruppo di residenti di via Dismano Vecchio