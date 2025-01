’Excogita’, soluzioni informatiche per tutti

Excogita nasce a Ravenna nel 2002 dall’esperienza di professionisti della ‘Information technology’, con l’obiettivo di studiare e sviluppare soluzioni informatiche avanzate per aziende, enti e associazioni. L’azienda si distingue per l’uso di strumenti innovativi e per il costante aggiornamento sulle nuove forme di comunicazione interattiva. Il team è composto da analisti, sviluppatori e sistemisti con anni di esperienza nel settore. I soci fondatori, Nicola Mandich (responsabile commerciale) e Leonardo Pecorelli (responsabile tecnico) prima di dar vita a Excogita hanno lavorato per aziende del settore informatico e immobiliare. Al loro fianco collaborano da anni Laura Pozzi (web developer) e Antonio Nigro (software engineer), figure chiave per la crescita aziendale.

La mission di Excogita (www.excogita.net) è chiara, ovvero ascoltare le esigenze dei clienti e progettare soluzioni su misura, curando ogni minimo dettaglio. Da questa visione è nato il nome dell’azienda, ispirato al termine latino ‘excogitare’, che esprime il concetto di riflessione e ‘problem solving’. Punti di forza dell’azienda sono il dialogo continuo con il cliente; la tempestività e l’affidabilità; la proposta di soluzioni personalizzate e innovative. Grazie a questi valori, Excogita ha costruito nel tempo relazioni solide con clienti che continuano a scegliere i suoi servizi. Excogita ha sviluppato un framework proprietario che costituisce la base di tutti i suoi prodotti.

Tra le soluzioni offerte, troviamo epMeeting, sistema di gestione per eventi aziendali, come registrazioni, badge, presenze, comunicazioni; epConference, piattaforma per l’organizzazione di conferenze, come registrazioni, abstract, paper, attestati; epCommerce, software per la gestione degli ordini di un e-commerce; epCasa, programma gestionale immobiliare per incrociare offerte e richieste, ma anche per pubblicare annunci e integrarli nei principali portali. Oltre a questi prodotti, Excogita sviluppa siti web su WordPress ed e-commerce su PrestaShop, fornendo anche consulenza digitale su Seo, Sem, social media e advertising. Excogita ha partecipato a numerosi progetti internazionali, tra cui Algaeadria, parte del programma transfrontaliero Interreg IIIA, per la creazione di una rete di monitoraggio delle biotossine nel Mar Adriatico. Inoltre è il partner tecnologico di Omc Med Energy Conference & Exhibition, uno dei principali eventi internazionali sull’energia, e collabora con Ravenna Incoming per la promozione turistica della città, sviluppando progetti come VisitRavenna. L’azienda è anche attiva nel settore culturale, supportando eventi come La Voce Artistica, il convegno internazionale di foniatria e logopedia, e contribuendo a iniziative come I Fabbricati Notevoli di Ravenna e Camminare Ravenna con la Divina Commedia, che valorizzano il patrimonio storico della città attraverso la tecnologia.

Excogita crede fortemente nel valore del volontariato e collabora con diverse associazioni della provincia di Ravenna, offrendo consulenza e formazione nella comunicazione digitale. Questo impegno testimonia la volontà dell’azienda di contribuire al benessere della comunità. Guardando avanti, Excogita si prepara a integrare l’intelligenza artificiale nei propri processi e soluzioni, con l’obiettivo di ottimizzare l’efficienza e sviluppare prodotti ancora più avanzati. Con una visione orientata al progresso, l’azienda continua a essere un punto di riferimento per chi cerca soluzioni digitali all’avanguardia.