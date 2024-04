Faenza, prove di ripartenza

Dopo il turno infrasettimanale post pasquale di mercoledì, il campionato di Promozione torna subito in campo oggi, alle 15.30, con le gare della quattordicesima giornata di ritorno. Al termine della regular season mancano quattro turni. Nel girone D, dopo il cappotto incassato a Cattolica, il Faenza cerca di rialzarsi, ospitando il Bellariva, sesto della classe a quota 45. I manfredi sono rimasti al quarto posto, in zona playoff, a quota 53, ma, nonostante conservino il miglior attacco con 58 reti, non stanno attraversando un periodo propizio, viste le tre sconfitte incassate nelle ultime 4 quattro giornate. Inoltre, nelle ultime due gare, gli attaccanti biancoazzurri (Lucarelli e Pezzi 11 reti; Gjordumi 10) sono rimasti a secco.

A propria volta, persa una ghiottissima opportunità per portarsi a -3 dai faentini, il San Pietro in Vincoli – 2 punti nelle ultime 4 giornate – ospita la Stella Rimini, che invece è assetata di punti per uscire dalla zona playout ed ha il morale alle stelle dopo il successo casalingo contro la capolista Sampierana. Per riattivare il meccanismo dei playoff, lo Spiv (con Ndiaye vice capocannoniere del girone grazie ai 15 gol segnati) deve portare ad almeno 6 i punti di distacco dal Cattolica, ora +8.

La Del Duca Grama ha avuto due settimane per metabolizzare il clamoroso 0-7 casalingo contro il Fratta Terme ed ora ha la possibilità di riscattarsi, rendendo vista alla Due Emme di Mercato Saraceno che, a propria volta, è in pratica con l’acqua alla gola, essendo penultima a -9 dalla zona playout. Il Classe, decimo a quota 42, dopo il pareggio nello scontro diretto col Misano, ha un’altra sfida alla portata, ricevendo la visita del Forlimpopoli, che ha scavalcato i biancorossi di un punto. All’andata i ravennati pareggiarono 2-2, recuperando da 0-2. Il Cotignola, che ha appena fallito il progetto di uscire dalla zona playout perdendo in casa lo scontro diretto col Civitella, è atteso da un match difficilissimo, ma non impossibile contro la capolista Sampierana, che però potrebbe festeggiare la matematica promozione in Eccellenza.

Il fanalino di coda Cervia, reduce dal pesante ko di Cesenatico col Bakia (6-0), ospita il Verucchio. Nel girone C, il Solarolo, che difende il terzo posto e dunque la zona playoff nonostante il poco preventivabile ko interno di mercoledì sera contro il pericolante Trebbo, è di scena a Monte San Pietro, sul campo dell’undicesima che viaggia a quota 37. Lo Sparta Castelbolognese, reduce dal ko interno contro la Comacchiese, non dovrebbe avere problemi sul campo del fanalino di coda Fossolo, che però ha appena imposto il pareggio interno al Casumaro.