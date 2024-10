Ferrero, Bertozzi e Maja: "Alluvione, soldi non spesi"

Fratelli d’Italia presenta i candidati del territorio al consiglio regionale in vista delle elezioni per il rinnovo del governo dell’Emilia-Romagna in programma il 17 e 18 novembre. Due gli incontri, organizzati entrambi nella giornata di ieri. Il primo a Sant’Agata sul Santerno, in occasione dell’evento dal titolo ’Elezioni regionali e verità sull’alluvione’ al quale hanno preso parte gli aspiranti consiglieri Stefano Bertozzi e Desy Maja, e il secondo a Lugo, nel quale a presentarsi è stato Alberto Ferrero, attuale coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia nonché capogruppo del partito in consiglio comunale a Ravenna. I due incontri sono stati presenziati dalla senatrice Marta Farolfi, che ha posto l’accento sui temi legati alle alluvioni che dal 19 settembre scorso, e ancora prima, dal maggio 2023, hanno messo a dura prova il territorio provinciale. "Ad oggi la Regione non è in grado di rendicontare i lavori finiti, quelli ancora in corso e quelli ancora da iniziare – ha sottolineato –. Dei 540 milioni di euro assegnati per effettuare gli interventi di messa in sicurezza dei fiumi, escluse le somme attribuite per le opere di somma urgenza, la Regione ne ha spesi solo 4,3, vale a dire meno del 10%. Il paradosso è che i soldi ci sono e non vengono spesi". Sul tema è tornato anche il candidato Alberto Ferrero. "Quello che stiamo affrontando oggi è il frutto della mancanza di manutenzione che ha caratterizzato gli ultimi 40 anni durante i quali l’amministrazione del territorio non ha mai cambiato colore – ha precisato –. I miracoli non li possiamo promettere, ma possiamo sicuramente impegnarci per fare tutto il possibile per la cura del territorio". I punti del programma elettorale di Ferrero, illustrati durante l’incontro, non includono solo la costante manutenzione del reticolo idrografico ma si estendono ad altri argomenti sensibili per il territorio, a partire dal rilancio del sistema sanitario e degli ospedali della provincia "da troppo tempo trattati come le ’cenerentole’ all’interno dell’Ausl Romagna – ha continuato Ferrero – causando un impoverimento dei servizi e lunghe liste di attesa". Poi le infrastrutture, da ammodernare e potenziare come i collegamenti ferroviari "che vedono Ravenna isolata dal resto della Regione" e la salvaguardia degli ambienti naturali e delle specificità del territorio minacciato da un consumo del suolo continuo che posiziona Ravenna "al secondo posto a livello nazionale per cementificazione. Ho il terrore – ha concluso Ferrero – che l’Emilia-Romagna possa essere gestita come Ravenna in questi ultimi anni. Per questo il mio sostegno va a Elena Ugolini, persona competente e preparata che può fare realmente la differenza".

All’incontro di Sant’Agata erano presenti anche il consigliere provinciale Riccardo Vicari e i referenti Rudi Capucci, Matteo Parrucci e Franco di Cesare, mentre a quello di Lugo hanno partecipato Gian Marco Grandi, capogruppo di FdI nel consiglio comunale di Lugo e Francesco Barone, ex candidato sindaco per la lista civica "Cambiamo Lugo".

Monia Savioli