Festeggiati alla Rsa di Fusignano i cento anni di Norina Maccolini

La signora Norina Maccolini ha festeggiato il proprio centesimo compleanno presso la Rsa San Rocco di Fusignano, dove risiede da circa un anno. Assieme ai familiari e agli operatori della residenza c’erano con lei il sindaco di Bagnacavallo Matteo Giacomoni e l’assessore di Fusignano Carlo Sante Venturi, che le hanno portato gli auguri delle amministrazioni e della cittadinanza.

Nata il 2 febbraio 1925, la signora Maccolini, originaria di Bizzuno, si è poi trasferita nella località Abbadesse della frazione Villa Prati di Bagnacavallo dove ha sposato Angelo Ballardini, conosciuto alla festa della Madonna del Mulino.

Dal matrimonio sono nati due figli, Maria Luisa e Mario, che della madre hanno sempre sottolineato la dedizione alla famiglia e al lavoro. La signora Norina ha infatti lavorato una vita in campagna e nei pochi momenti liberi le piaceva andare in bicicletta alle feste di paese, soprattutto per ascoltare la musica delle orchestre romagnole.

Ha due nipoti e quattro pronipoti, l’ultima nata appena undici mesi fa.