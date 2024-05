Fine settimana di voli acrobatici all’aeroporto ‘Baracca’

L’aeroporto ‘Francesco Baracca’ di Lugo dal 9 al 12 maggio ospiterà una competizione di grande acrobazia aerea. ‘Gara Acro’ il nome del 5° trofeo Battistoni, competizione nazionale organizzata dall’Aero club di Milano, nella quale i migliori piloti acrobatici italiani si sfideranno in una gara appassionante. L’acrobazia aerea è un’attività svolta a scopo di addestramento, operativo, sportivo o di spettacolo (come negli air show) per l’esecuzione di manovre aeree che coinvolgano il volo sul piano orizzontale o verticale da parte di uno o più velivoli. Le manovre sono spesso combinate, interessando contemporaneamente il piano verticale e quello orizzontale, richiedendo un elevato livello di abilità da parte dei piloti. Nel corso del week end azzurro lughese saranno ben 20 i piloti, provenienti da tutta Italia, che si esibiranno e tra questi è iscritta anche una ragazza, giovane promessa dell’acrobazia. "Questa che l’aero club di Lugo ospita – spiega Gianluca Babini, responsabile della scuola di acrobazia di Lugo – è una gara valevole per il Campionato nazionale italiano che si disputa in quattro categorie: Sportsman, Intermedia, Avanzata e Illimitata a seconda della difficoltà richiesta e dal livello tecnico dei partecipanti. Chi sceglie di praticare a livello agonistico questa disciplina, partecipando ai campionati di volo acrobatico, nazionali e internazionali, è in genere un pilota addestrato in grado di eseguire figure molto complesse e sostenere livelli elevati di accelerazione di gravità". In Italia l’attività del volo acrobatico è regolamentata, per la parte riguardante le certificazioni dei velivoli e le abilitazioni dei piloti dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) e per il settore sportivo agonistico dall’Aero club d’Italia. L’aero club di Lugo metterà a disposizione dei piloti che hanno ottenuto l’abilitazione al volo acrobatico nella sua scuola il velivolo acrobatico Extra 200: Gfga, una delle macchine più performanti nel campo dell’acrobazia aerea.

Daniele Filippi