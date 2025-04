Fino al 2 giugno ’Fa che sia un racconto’

Negli spazi dell’ex convento San Francesco di Bagnacavallo prosegue la mostra ’Fa che sia un racconto’, progetto interdisciplinare fatto di immagini, parole, testimonianze, concepito per svelare le contraddizioni che caratterizzano la narrazione pubblica e mediatica della più recente escalation militare nel Medio Oriente. La mostra è aperta gratuitamente al pubblico fino a lunedì 2 giugno. In esposizione 40 fotografie di grande formato opera di Lorenzo Tugnoli, fotoreporter, nativo di Lugo, unico premio Pulitzer in Italia nel 2019, e si nutre della ricerca e della curatela di Francesca Recchia, studiosa e scrittrice interessata alla dimensione geopolitica dei processi culturali. Orari di apertura: giovedì e venerdì 16-21; sabato e domenica 10-12 e 16-19. L’ingresso è gratuito.