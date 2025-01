Folla in strada a festeggiare il nuovo anno

Benvenuto 2025. Anche Cervia ha accolto il nuovo anno: cenone, spettacoli, musica e allestimenti scenografici non sono mancati. Centinaia le persone sotto la Torre San Michele che, dopo il tradizionale cenone di San Silvestro, si sono radunate per festeggiare il 2025 sullo sfondo di luci, musica e tanta allegria. Un conto alla rovescia magico grazie agli speciali allestimenti scenografici luminosi. A padroneggiare sul canale sono state la grande luna e la ruota panoramica, per rendere ancora più magica l’attesa verso lo scoccare della mezzanotte attorno al canale di Cervia.

Locali pieni, dj set per continuare il divertimento dopo il tradizionale brindisi e dare il benvenuto al nuovo anno. Baci sotto il vischio, balli e divertenti con gli amici e bambini con le classiche stelline in mano per rendere ancora più magico il saluto al 2024. Una bella notte – nonostante il freddo – che ha lasciato spazio a balli e divertimento in giro per il centro della città. Anche nel forese il divertimento non è mancato. A Cervia, sotto la torre San Michele, si è festeggiato con ‘Moon Light. Un Capodanno Illuminato’. J.J. Vianello e gli Intoccabili, e poi il dj set con Alessandro Piatto. Per tutta la sera c’è stata l’animazione circense con 12 artisti e performance in acqua di hydrofly. I festeggiamenti sono continuati ieri con il concerto itinerante della Banda Cittadina per augurare a tutti un felice anno nuovo. Nel pomeriggio è poi andato in scena ‘Cin Cin in Musica’ il tradizionale concerto augurale di inizio anno al Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia. A Milano Marittima, il divertimento è continuato ieri pomeriggio con il dj set e party anni ‘90, nella centrale Rotonda Primo Maggio, con dj Molella - pseudonimo di Maurizio Molella, è il noto disc jockey, produttore discografico e conduttore radiofonico italiano. Sempre nel pomeriggio è partita la tradizionale Fiaccolata dei Camminatori. Ora l’attesa è per il grande Tuffo della Befana, per chiudere il momento delle festività. Il 6 gennaio appuntamento nella spiaggia di Tagliata per l’esilarante tuffo che vedrà decine di coraggiosi correre verso il mare per il primo e goliardico bagno dell’anno in segno di buon auspicio. Un capodanno di soddisfazione anche per le attività aperte; i villaggi di Natale di Cervia e Milano Marittima proseguiranno con tante attività adatte a tutti per tutto il periodo delle festività.

Ilaria Bedeschi