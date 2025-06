"Forte compatibilità tra imputato e telefonista"

Le due voci possono "verosimilmente appartenere al medesimo soggetto". Un processo, quello per l’omicidio di Pier Paolo Minguzzi. Un colpo di scena, quello contenuto nelle conclusioni della superperizia tecnica disposta a ottobre dalla corte d’assise d’appello di Bologna. In particolare i giudici volevano sapere se la voce dell’ignoto che 38 anni fa aveva continuato da una cabina del litorale ferrarese a chiedere il riscatto ai familiari del Minguzzi (300 milioni di lire) anche dopo la sua morte, potesse essere compatibile o meno con quella di uno dei tre imputati: l’ex carabiniere Orazio Tasca.

I periti, dopo avere usato strumenti di comparazione vocale automatici e semi-automatici, hanno concluso che "si osserva coerenza sistematica nei tratti vocali linguistici". Di più: è "un alto grado di compatibilità" quello "riscontrato tra i profili vocali". E in "assenza di elementi significativi di dissomiglianza", è stato formulato un "giudizio di compatibilità forte" tra l’ignoto telefonista e Tasca. Il perito nominato dalla corte d’assise di Ravenna, a suo tempo si era invece espresso nella direzione opposta (anche a quella del consulente della procura ravennate) scagionando Tasca e gettando di fatto le basi per l’assoluzione di primo grado.

Minguzzi, 21enne studente universitario di Alfonsine, figlio di imprenditori dell’ortofrutta e carabiniere di leva a Bosco Mesola, era stato rapito e subito ucciso nella notte tra il 20 e il 21 aprile 1987 mentre, in un periodo di licenza pasquale, rincasava dopo avere riaccompagnato la fidanzata. I suoi aguzzini lo avevano gettato nel Po di Volano legato a una pesante grata di metallo sradicata da un casolare abbandonato: il corpo era riaffiorato dalle limacciose acque l’uno maggio successivo.

E ancora non lo sapeva nessuno: ma quando gli inquirenti, una volta individuata la cabina, decisero di organizzare una trappola, il telefonista inspiegabilmente non si presentò.

Sono tre gli imputati per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere: tutti assolti in primo grado il 22 giugno 2022, dopo poco più di un’ora di camera di consiglio, "per non avere commesso il fatto" a fronte di altrettante richieste di ergastolo. Si tratta di due ex carabinieri al tempo in servizio alla caserma di Alfonsine: oltre al 58enne Tasca, originario di Gela ma da anni residente a Pavia (avvocato Luca Orsini), anche il 59enne Angelo del Dotto di Ascoli Piceno (avvocato Gianluca Silenzi). E poi l’idraulico del paese: il 67enne Alfredo Tarroni (avvocato Andrea Maestri). Parte civile, oltre ai familiari del defunto (avvocati Elisa Fabbri e Luca Canella), figura il nuovo sindacato carabinieri (Nsc) con l’avvocato Maria Grazia Russo.

Nel tentativo di restituire una definitiva verità giudiziale al cold case Minguzzi, la corte bolognese a ottobre aveva messo mano sul rovello più delicato: se chi aveva realizzato le telefonate estorsive, potesse essere il Tasca. Uguale a comparazione con le registrazioni della voce dell’imputato proveniente dal processo per una tentata estorsione, sempre da 300 mila euro, a un altro imprenditore ortofrutticolo di Alfonsine: Contarini.

A suo tempo il consulente nominato dalla procura ordinaria, era giunto alla conclusione di una forte corrispondenza tra la voce del telefonista e quella di Tasca. Il perito del tribunale ravennate aveva però ribaltato di segno le conclusioni accusatorie. E l’allora presidente della Corte, oggi in pensione, aveva scritto che si era trattato di "un omicidio di stampo mafioso", un "classico esempio di lupara bianca", togliendo tutti e tre gli imputati dalla scena del crimine. Alla luce della nuova perizia, sarà ora interessante capire se i giudici bolognesi useranno questo dato per riscrivere o meno l’epilogo del cold case Minguzzi.

Andrea Colombari